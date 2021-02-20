20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель легковушки сначала врезался в дерево, а затем - в осветительную мачту, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД Минска Любови Трепашко, 37-летний водитель автомобиля "Пежо" двигался по ул.Харьковской со стороны Бетонного проезда в направлении ул.Домашевской. Не справившись с управлением, вблизи дома №53а он выехал за пределы проезжей части, наехал на вал снега и на бордюрный камень, а затем врезался дерево. После чего, продолжив движение, врезался еще и в осветительную мачту", - рассказали в ГАИ.

С травмами водителя "Пежо" доставили в учреждение здравоохранения. Автомобиль получил механические повреждения.

Госавтоинспекция призывает водителей транспортных средств быть внимательными и взаимовежливыми на дороге, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. При выборе скорости движения и маневрировании учитывать погодные условия и состояние дорожного покрытия.-0-