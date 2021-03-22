В Минске водитель маршрутки вышел из машины, поскользнулся и попал под троллейбус

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель маршрутки вышел из машины и попал под троллейбус. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, 21 марта около 19.50 у дома №5 по улице Бобруйской водитель маршрутного такси "Мерседес", выходя из транспортного средства, поскользнулся, вследствие чего попал под проезжающий мимо троллейбус. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция рекомендует пешеходам быть осторожными на скользкой дороге. Аккуратно приближаться к краю проезжей части, проявлять максимум осторожности при пересечении дороги. В темное время суток обязательно обозначать себя световозвращающими элементами.-0-