1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель набросился на инспектора ГАИ - возбуждено уголовное дело. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"30 марта в столичную милицию сообщили о Renault, оставленном на тротуаре по улице Неманской. ГАИ выехала на место - было решено доставить иномарку на штрафстоянку. Такой исход не понравился 45-летнему владельцу автомобиля: во время погрузки он подошел к инспектору, порвал документы на эвакуацию, форменное обмундирование и ударил его кулаком в лицо", - рассказали в МВД.

Минчанина доставили во Фрунзенское РУВД для разбирательства. Свое поведение он объяснил нежеланием отдавать машину. Известно, что фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности по линии ГАИ.

"Фрунзенским (Минска) районным отделом Следственного комитета в отношении 45-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 364 УК (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел). С участием подозреваемого планируются следственные действия, решается вопрос о применении к нему меры пресечения в виде заключении под стражу", - рассказал заместитель начальника УСК по Минску Виталий Белковский. -0-