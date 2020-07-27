В Минске водитель напал с ножом на очевидца аварии

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске после ДТП водитель ножом ранил мужчину. Такую информацию разместила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла сегодня около 14.00 на улице Козлова. По предварительной информации, водитель "Форда" в момент перестроения в первую полосу столкнулся с попутной "Инфинити".

"После ДТП водитель "Форда" попытался скрыться с места происшествия, но был задержан очевидцами. В момент задержания одному из них водитель нанес ножевое ранение. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, госпитализация не потребовалась", - рассказала Ольга Чемоданова.

По предварительным данным, водитель "Форда" был нетрезв.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ.-0-