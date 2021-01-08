В Минске водитель не справился с управлением и въехал в подземный переход

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель не справился с управлением и въехал в подземный пешеходный переход, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, 42-летний водитель автомобиля Infiniti ехал по ул.Веры Хоружей со стороны ул.Богдановича. Поворачивая на ул.Куйбышева, он не справился с управлением и въехал в подземный пешеходный переход. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения.
После осмотра медиков водителя отпустили. Пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.-0-
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома