В Минске водитель не учел погодные условия и допустил неуправляемый занос

Фото УГАИ МВД Мингорисполкома
1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель легкового автомобиля наехал на стойку дорожного знака, сообщает Telegram-канал УГАИ МВД Мингорисполкома.
По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, 1 марта около 18.00 водитель автомобиля "Сеат", двигаясь по пр. Пушкина со стороны ул. Ольшевского в направлении ул. Орловской, при повороте направо не учел метеорологические условия и не справился с управлением. В результате автомобиль выехал за пределы проезжей части и наехал на стойку дорожного знака. Пострадавших нет.
Водитель "Сеата" привлечен к административной ответственности по ч.5 ст.18.22 КоАП Республики Беларусь.-0-