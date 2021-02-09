В Минске водитель не уступил дорогу и спровоцировал ДТП - два человека пострадали

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На проспекте Победителей в Минске водитель "Фольксвагена" въехал в опору моста, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По словам инспектора ДПС отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Сергея Полина, 8 февраля вечером, около 21.30, водитель автомобиля "Шкода" двигался по проспекту Победителей со стороны улицы Саперов в направлении улицы Орловской и при перестроении не уступил дорогу "Фольксвагену". Уходя от столкновения, последний наехал на бордюрный камень, затем на разделительную полосу и врезался в опору моста, предварительно повредив металлическое ограждение.

В результате водитель и пассажир "Фольксвагена" с травмами доставлены в медицинское учреждение.

На данный момент по факту происшествия проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает: при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, которые движутся попутно без изменения направления.-0-