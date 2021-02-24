В Минске водитель оказал сопротивление сотруднику ГАИ - расследование завершено

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по городу Минску завершило расследование уголовного дела о сопротивлении сотруднику органов внутренних дел при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженном с применением насилия. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Ночью 24 сентября 2020 года 36-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Passat наехал на сотрудника ГАИ, который находился при исполнении служебных обязанностей. Наезд водителем совершен с целью уклониться от разбирательства и скрыться. Кроме этого, минчанин повредил служебный автомобиль.

По материалам уголовного дела, незадолго до случившегося обвиняемый на Volkswagen ехал по проспекту Дзержинского по встречной полосе движения, что является нарушением ПДД. Не подчинившись законным требованиям сотрудников ГАИ об остановке транспортного средства, он решил скрыться и заехал на дворовую территорию одного из домов по улице Разинской.

Сотрудники ГАИ проследовали за ним. Когда инспектор вышел из служебного автомобиля и направился к нарушителю, тот начал движение задним ходом с открытой дверью. В результате обвиняемый наехал на сотрудника милиции и повредил служебный транспорт. Видеозапись, на которой зафиксированы обстоятельства совершения преступления, осмотрена и приобщена к материалам уголовного дела.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-