В Минске водитель "Пежо" совершил наезд на осветительную мачту

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель, управляя автомобилем "Пежо", двигался по ул.Могилевской со стороны ул.Жуковского в направлении ул.Красивой. В районе дома №18 мужчина не уступил дорогу пешеходу, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, тем самым вынудил его изменить направление движения. Такую информацию сообщает Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Уходя от наезда, водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на припаркованные автомобили "ГАЗ" и "Фольксваген", после чего "Пежо" отбросило на осветительную мачту.

В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.

Госавтоинспекция напоминает, что при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам.

Пешеходам рекомендуется проявлять максимум внимания и осторожности при пересечении проезжей части. Не стоит начинать переход, не убедившись в том, что все автомобили остановились. В темное время суток необходимо обозначить себя световозвращающими элементами.-0-