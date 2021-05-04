4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель приговорен к 6 годам колонии за ДТП с двумя пострадавшими, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры столицы.

Перед судом предстал 38-летний местный житель. Ему инкриминированы нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений, а также оставление в опасности потерпевших.

В прокуратуре пояснили, что в день своего рождения мужчина выпил, а затем сел за руль Volkswagen Polo. Двигаясь по проспекту Пушкина в Минске со скоростью не менее 65 км/ч при ограничении в 60 км/ч, водитель выехал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и наехал на двоих пешеходов. Они получили тяжкие телесные повреждения.

После ДТП мужчина скрылся с места происшествия, не оказав помощи пострадавшим.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Фрунзенского района Минска вынес обвинительный приговор. Кроме основного наказания в виде шести лет лишения свободы, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на пять лет. Обвиняемому также предстоит выплатить штраф размером в 100 БВ (Br2,9 тыс.).

В пользу потерпевших взыскана материальная компенсация морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован или опротестован в апелляционном порядке.-0-