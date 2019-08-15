В Минске водитель присвоил деньги организации

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Московском районе столицы завершили расследование уголовного дела о присвоении денежных средств работником организации, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, 32-летний житель Борисова, являясь материально ответственным лицом, присвоил вверенные ему деньги организации на общую сумму более Br11 тыс.

Мужчина работал в компании водителем. Установлено, что 7 марта 2018 года он доставлял товары в Минской и Гомельской областях и присвоил полученные от покупателей деньги. Через несколько дней уехал из страны, попросив свою мать передать директору организации Br2 тыс. и расписку, в которой обязался вернуть оставшиеся деньги позже. Поверив своему работнику, директор не стал обращаться в правоохранительные органы. Спустя год, не получив деньги, он все-таки подал заявление в милицию.

При расследовании уголовного дела изучена бухгалтерская документация, допрошены свидетели. Проведен обыск по месту жительства мужчины, наложен арест на его имущество общей стоимостью более Br16 тыс. Изучены и приобщены к материалам дела сведения о телефонных соединениях обвиняемого. Установлено, что 7 марта 2018 года после реализации товаров и получения денег он посещал игорное заведение.

Мужчина возместил ущерб в полном объеме, однако вину не признал и на протяжении предварительного расследования придерживался версии, что денежные средства были похищены или выпали из автомобиля в неизвестном ему месте.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.3 ст.211 УК (присвоение). К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело, возбужденное на основании материалов проверки, проведенной сотрудниками ОБЭП Московского РУВД, передано прокурору для направления в суд.-0-