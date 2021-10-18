В Минске водитель с 2,5 промилле устроила аварию с тремя авто

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель с 2,5 промилле устроила аварию с участием трех легковушек. Информация об этом размещена в Telegram-канале управления ГАИ Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла 18 октября около 10.30. На среднем уровне транспортной развязки проспектов Дзержинского и Жукова столкнулись три авто: "Мицубиси" под управлением женщины-водителя врезался в попутные "Рено" и "Дэу". По счастливой случайности в аварии никто не пострадал.

"Во время разбирательства у инспекторов возникли подозрения, что виновница ДТП находится в состоянии алкогольного опьянения. Ее доставили на освидетельствование, которое подтвердило предположения милиционеров. В организме женщины выявлено 2,58 промилле алкоголя", - рассказали в ГАИ.

Позже в беседе с инспекторами она подтвердила, что употребляла ночью крепкие спиртные напитки. В отношении минчанки составлено несколько административных материалов.-0-