В Минске водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскиваются очевидцы ДТП на пересечении пр.Пушкина и ул.Ольшевского, сообщили БЕЛТА в АиП ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска.

16 февраля примерно в 19.15 неустановленный автомобиль совершил наезд на пешехода. В нарушение установленных правил дорожного движения место ДТП оставил.

"Очевидцев этого дорожно-транспортного происшествия и граждан, владеющих какой-либо информацией о случившемся, просим обращаться в ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска по адресу ул.Д.Сердича, 12 либо звонить по телефону 8 (017) 239-38-32. Конфиденциальность гарантируется", - рассказали в ГАИ.-0-