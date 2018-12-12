В Минске водитель такси присвоил кошелек пассажирки

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель такси присвоил кошелек, который забыла пассажирка, сообщила БЕЛТА официальный представитель Советского РУВД Минска Ольга Шавель.
В Советское РУВД столицы обратилась женщина с заявлением о том, что она в салоне машины такси оставила кошелек. Потерпевшая звонила водителю, когда заметила пропажу, но молодой человек ответил, что кошелька в автомобиле нет.
Позже правоохранители установили, что личные вещи женщины взял 23-летний минчанин, который ее подвозил. Его задержали.
Заместитель начальника Советского РУВД столицы - начальник милиции общественной безопасности полковник милиции Виктор Станиславчик добавил, что возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 (кража) УК. Санкция этой части статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 3 лет.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4175 BYN
|2.406 BYN
|2.413 BYN
|USD
|2.1254 BYN
|2.125 BYN
|2.129 BYN
|RUB
|3.1964 BYN
|3.193 BYN
|3.207 BYN