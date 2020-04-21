В Минске водитель такси распространял наркотики

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан водитель столичного такси, занимавшийся незаконным оборотом наркотиков. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

На днях сотрудники столичного наркоконтроля задержали мужчину, который занимался незаконным оборотом наркотиков на территории Минска и пригорода. По месту его жительства и в личном автомобиле обнаружено около 100 г кокаина и столько же особо опасного психотропного вещества - пара-метилэфедрона. Изъяты упаковочный материал, банковские карты, электронные весы, компьютерная техника и мобильный телефон, при помощи которых мужчина общался с работниками теневого интернет-магазина. Кроме того, в тайниках-закладках на территории Минска и пристоличья оперативники обнаружили по 100 г пара-метилэфедрона и марихуаны, а также 67 г амфетамина.

Фото из Telegram-канала пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой

По оперативной информации, 32-летний уроженец Светлогорска несколько лет назад перебрался в Минск. Снял квартиру, устроился водителем такси. Для дополнительного заработка работал оптовым закладчиком интернет-магазина по продаже наркотиков: из крупных партий (от 100 г до 500 г) делал закладки для мелких сбытчиков и тайники с разовыми дозами для потребителей.

Известно, что на этот интернет-магазин мужчина проработал около полутора лет. Заработок он получал на электронный счет криптовалютой и биткоинами. Следователи возбудили уголовное дело.-0-