В Минске водитель такси сбил мотоциклиста

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль такси столкнулся с мотоциклом, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Столкновение автомобиля "Фольксваген" ("Яндекс.Такси") и мотоцикла "Хонда" произошло сегодня около 13.15. По предварительной информации, водитель автомобиля, двигаясь по пр.Дзержинского со стороны пер.Извозного, при повороте налево на ул.Хмелевского сбил мотоциклиста, который ехал в прямом встречном направлении. Известно, что оба водителя двигались на зеленый сигнал светофора. В результате 37-летний мотоциклист получил травмы и был доставлен в учреждение здравоохранения. По факту аварии проводится проверка.
Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся прямо или направо. "В связи с сезонной активностью использования двухколесного транспорта водителям автомобилей необходимо проявлять больше внимательности и осторожности при движении", - отметили в ведомстве.-0-