В Минске водитель такси сбил пешехода и скрылся с места ДТП

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль "Рено" темного цвета с наклейкой "Яндекс.Такси" совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП в Минске. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Неустановленный водитель двигался на автомобиле "Рено" по проспекту Победителей со стороны ул.Радужной в направлении ул.Орловской 30 сентября около 22.15. На регулируемом пешеходном переходе автомобиль совершил наезд на пешехода 1995 года рождения и скрылся с места ДТП. Пешеход был доставлен в медицинское учреждение.

"Если вы располагаете какой-либо информацией о ДТП с участием автомобиля темного цвета с логотипом "Яндекс.Такси" или записью этой аварии с видеорегистратора, сообщите об этом в дежурную часть ГАИ Минска по телефонам 8 (017) 222-17-17, 8 (029) 603-77-17, 8 (029) 707-39-22", - обращается к свидетелям ДТП Госавтоинспекция.-0-