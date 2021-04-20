В Минске водитель такси уснул за рулем и врезался в светофор

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью на проспекте Независимости водитель такси уснул за рулем, затем врезался в светофор и дорожные знаки. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска Ирины Кавецкой, сегодня около 00.05 водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем "Киа" ("Яндекс. Такси"), двигался по пр.Независимости со стороны ул.Руссиянова в направлении ул.Рогачевской. Не справившись с управлением, он совершил наезд на островок безопасности. От удара автомобиль отбросило в светофор, затем в дорожные знаки", - рассказали в ГАИ.

Автомобиль получил механические повреждения. Во время разбирательства водитель пояснил, что уснул за рулем. В момент ДТП в салоне автомобиля находилась девушка 1994 года рождения. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи она отказалась от госпитализации.

"Уважаемые водители, будьте внимательными и ответственными на дорогах. Помните, что соблюдение всех требований правил дорожного движения - это залог вашего благополучия и вашей безопасности", - отметили в ГАИ.-0-