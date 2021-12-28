В Минске водителя грузовика приговорили к 3 годам "химии" за смертельный наезд на парня

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Минска вынес приговор водителю грузовика, который насмерть сбил мужчину, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Обвиняемый признан виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть человека. Он приговорен к 3 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, а также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательстве порядке.

Как сообщалось, 3 августа 45-летний водитель, управляя автомобилем МАЗ, при движении задним ходом во дворе дома №36 по улице Интернациональной сбил мужчину 1999 года рождения. От полученных травм тот скончался на месте.

В суде обвиняемый признал себя виновным в совершении преступления.-0-