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05 октября 2020, 15:36

В Минске водителя мопеда в четвертый раз задержали пьяным

Фото из архива
Фото из архива

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водителя мопеда в четвертый раз задержали пьяным. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяна Сподабаева.

Инцидент произошел 1 октября на ул.Высокой. Во время несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения инспекторы ДПС заметили виляющий из стороны в сторону мопед. Водитель был без мотошлема и перевозил пассажира с нарушением правил дорожного движения. Незамедлительно был подан сигнал об остановке.

Во время общения сотрудники ГАИ обратили внимание на то, что у водителя имелись явные признаки опьянения. Нарушитель не стал отрицать, что сел за руль в нетрезвом состоянии. При проведении освидетельствования в выдыхаемом воздухе мужчины было выявлено 3,36 промилле алкоголя.

Незарегистрированный и без страховки мопед был доставлен на охраняемую стоянку. А в отношении водителя составлено несколько административных протоколов, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления. Примечательно, что инспекторы ГАИ за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии задерживают минчанина уже в четвертый раз.

С начала нынешнего года только в Партизанском районе столицы сотрудники дорожной милиции выявили 169 нетрезвых водителей. Госавтоинспекция просит граждан, которые видят на проезжей части нетрезвых водителей или пешеходов, сообщать о них в милицию.-0-

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