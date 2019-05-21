В Минске восьмиклассник залез на вагон поезда ради фото, его ударило током

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский восьмиклассник залез ради фото на вагон поезда и получил серьезные ожоги, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Инцидент произошел вечером 20 мая на железнодорожных путях в районе ул.Корженевского,1а. Дежурный по станции Минск-Сортировочный в 21.09 сообщил, что человек получил электротравму.

"По предварительным данным, при проведении фотосессии на крыше грузового вагона под контактной сетью железной дороги 25,5 кВ получил травмы восьмиклассник 2005 года рождения. Его ударило электрическим током без прикосновения к токоведущим элементам. У подростка ожоги 50% тела. Также школьник при падении сломал левую лучевую кость и шейку бедра, получил закрытую черепно-мозговую травму", - проинформировали в управлении. Помощь спасателей на месте происшествия не понадобилась, мальчика госпитализировали.

Подросток находится в тяжелом состоянии.-0-