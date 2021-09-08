В Минске возбудили дело о мошенничестве в отношении работника предприятия электросвязи

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура города Минска возбудила в отношении работника предприятия электросвязи уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

По материалам дела, фигурант обманным способом заключал договоры на оказание услуг от имени своей родственницы. При этом он заведомо знал, что она не будет выполнять какие-либо обязательства.

Более того, подозреваемый составлял акты об оказанных услугах с недостоверными сведениями, которые передавал в бухгалтерию для их оплаты.

В результате таких действий фигурант завладел деньгами предприятия электросвязи на сумму свыше Br14 тыс.

Для организации предварительного расследования прокуратура направила уголовное дело в управление Следственного комитета по Минску.-0-