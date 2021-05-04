В Минске возбудили два уголовных дела за распространение сведений о частной жизни судей

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Ленинского района Минска по заявлениям судей столичных судов возбудила два уголовных дела в связи с незаконным распространением информации о частной жизни, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Сообщается, что неустановленные лица в феврале и марте разместили в одном из Telegram-каналов сведения о частной жизни потерпевших без их согласия. В общем доступе оказались персональные данные, место жительства и другая информация, составляющая личную и семейную тайну. "Тем самым правам, свободам и законным интересам граждан причинен вред", - отметили в прокуратуре.

Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовные дела в Ленинский (города Минска) районный отдел Следственного комитета.-0-