В Минске возбудили уголовное дело за оскорбление гособвинителя и судьи

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура города Минска провела проверку и возбудила уголовное дело об оскорблении помощника прокурора Центрального района Минска и судьи суда того же района, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации столичной прокуратуры.

Установлено, что в середине апреля 2021 года в одном из Telegram-каналов была размещена информация о результатах рассмотрения уголовного дела в отношении одного из фигурантов. Впоследствии под ней неизвестные разместили комментарии в неприличной форме, унижающие честь и достоинство личности гособвинителя и судьи в связи с выполнением ими служебных обязанностей. Комментарии были доступны для прочтения неопределенному кругу лицу.

Противоправные действия квалифицированы по ст.369 УК. Для предварительного расследования прокуратура направила уголовное дело в управление Следственного комитета по Минску.-0-