В Минске возбудили уголовные дела за ложные сообщения о нападении на ОВД

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минска возбудила уголовные дела по фактам заведомо ложных сообщений о совершении действий, создающих опасность для жизни и здоровья людей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

Такие решения приняты по результатам изучения материалов проверок, проведенных УВД администрации Партизанского района Минска.

"Согласно материалам дел, на электронный почтовый ящик Следственного комитета Беларуси поступили сообщения о готовящемся нападении на районные УВД Минска, а также о проникновении в здание одного из университетов столицы бандитского формирования", - отметили в прокуратуре.

Эта информация была передана в органы внутренних дел. Впоследствии было установлено, что она не соответствовала действительности.

Противоправные действия квалифицированы по ч.1 ст.340 УК. Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовные дела в Партизанский (Минска) районный отдел Следственного комитета.-0-