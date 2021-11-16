В Минске возбудили уголовные дела за оскорбление и распространение личных данных прокурора

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура города Минска возбудила уголовные дела по факту оскорбления, а также незаконного распространения в интернете сведений о частной жизни и персональных данных прокурорского работника, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

По материалам дела, в одном из Telegram-каналов 3 ноября 2021 года размещена публикация, в которой содержались фотография и личная информация о старшем прокуроре отдела столичной прокуратуры без его согласия.

Под этой публикацией пользователи мессенджера оставили оскорбительные комментарии в связи с выполнением потерпевшим служебных обязанностей - они стали доступны для прочтения неопределенному кругу лиц.

Противоправные действия квалифицированы по ч.3 ст.203-1 и ст.369 Уголовного кодекса Беларуси.

Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовные дела в управление Следственного комитета Беларуси по Минску.-0-