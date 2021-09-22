В Минске возбудили уголовные дела за публикацию личных данных прокурорского работника и оскорбления

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура города Минска возбудила уголовные дела по фактам распространения в интернете персональных данных и информации о частной жизни прокурорского работника, а также его публичного оскорбления как представителя власти в связи с выполнением служебных обязанностей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Как следует из материалов дела, "неустановленное лицо 5 сентября 2021 года незаконно собрало и разместило в одном из Telegram-каналов персональные данные и сведения о частной жизни помощника прокурора Центрального района Минска без ее согласия в связи с выполнением служебных обязанностей". Это повлекло причинение существенного вреда ее правам и законным интересам.

Позже под этой информацией отдельные пользователи оставили комментарии с оскорблениями, унижающими честь и достоинство личности потерпевшей.

Такие действия квалифицированы по ч.3 ст.203-1 и ст.369 Уголовного кодекса Беларуси.

Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовные дела в управление Следственного комитета по Минску.-0-