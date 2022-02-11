В Минске возбуждено 5 дел о воспрепятствовании праву на участие в референдуме

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске возбуждено 5 уголовных дел о воспрепятствовании праву на участие в референдуме, сообщил журналистам заместитель начальника УСК по Минску Андрей Гриб, передает корреспондент БЕЛТА.
"На сегодняшний день в Минске возбуждено 5 уголовных дел по ч.2 ст.191 Уголовного кодекса Беларуси", - рассказал Андрей Гриб.
Как сообщалось ранее, Центральным (г. Минска) районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении группы лиц, совершивших различные деяния экстремистского характера. Обвиняемым инкриминируются хулиганства, надругательство над государственными символами, воспрепятствование осуществлению гражданами права на участие в республиканском референдуме.
Аналогичное преступление расследуется во Фрунзенском (г.Минска) районном отделе Следственного комитета. Предварительно установлено, что 59-летняя женщина, действуя по предварительному сговору с иными лицами, изготовила листовки, содержащие заранее подготовленный текст с призывами о срыве и нарушениях при проведении будущего референдума. Подобная листовка обнаружена и изъята в подъезде жилого дома на территории Фрунзенского района Минска.
"Сотрудниками УСК по городу Минску во взаимодействии с коллегами из Министерства внутренних дел продолжается работа по пресечению подобной противоправной деятельности. Каждому такому факту будет даваться принципиальная оценка с незамедлительным принятием соответствующих процессуальных решений. Правоохранительный блок нацелен пресекать подобного рода преступную деятельность", - добавили в УСК.-0-