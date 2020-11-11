В Минске возбуждено 74 уголовных дела за хищения с помощью компьютеров

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственными подразделениями столицы 9 ноября по заявлениям граждан возбуждено 74 уголовных дела по ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники) Уголовного кодекса. Общая сумма похищенных средств составила более Br68 тыс. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"В основном злоумышленники завладевали реквизитами банковских карт с помощью фишинговых страниц, имитирующих торговую площадку Kufar (38 уголовных дел). Через различные мессенджеры с гражданами, разместившими на площадке объявления о продаже товаров, велась переписка. В ходе общения потерпевшим предлагалось перейти по ссылке на фишинговую (поддельную) страницу, внешне схожую со страницей площадки Kufar, и ввести реквизиты своей банковской карты для якобы отправки на их счет предоплаты. После ввода данных деньги продавец не получал, а с его банковской карты списывались имеющиеся на ней денежные средства", - рассказали в СК.

Зафиксированы и случаи, когда гражданам предлагалось оформить доставку товара почтой. Схема аналогичная: злоумышленники присылают фишинговую ссылку сайта, схожего с почтой, на котором якобы оформлена их сделка. После указания всех реквизитов банковской карты со счета продавца также списываются деньги.

Еще 36 уголовных дел возбуждено по факту хищения денежных средств лжесотрудниками банков. Злоумышленники звонят потерпевшим на мобильные телефоны, представляются работниками различных банков и под вымышленными предлогами запрашивают реквизиты банковских платежных карт и паспортные данные. В результате доверительного общения граждане лишаются своих сбережений. Рост преступлений, совершенных подобным способом, был зафиксирован в начале этого года, однако, в настоящий момент они вновь стали чаще фигурировать в сводках.

По каждому возбужденному уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления, готовятся поручения об оказании международной правовой помощи по указанным уголовным делам.

В очередной раз следователи просят граждан быть бдительными. "При использовании торговой площадки Kufar совершайте все действия исключительно на самой платформе объявлений. Не переходите по ссылкам, которые высылают неизвестные собеседники. Никому ни под каким предлогом не передавайте реквизиты своих банковских карт, в том числе CVV-код. Если вам звонят с подобными просьбами, представляясь сотрудниками банка, прекратите данный разговор и, при необходимости, перезвоните в клиентскую службу вашего банка (номер указан на банковской карте) для уточнения всех вопросов. Помните, что сотрудник банка никогда не будет получать информацию у клиента о его полных реквизитах, тем более посредством телефонного звонка", - отметили в СК.-0-