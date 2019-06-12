В Минске возбуждено дело за уклонение от уплаты налогов компании-ретейлера бытовой техники

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Минску расследует уголовное дело, возбужденное по факту уклонения от уплаты сумм налогов ЗАО "Патио" по ст.243 УК. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

Проводятся необходимые следственные действия. В том числе 11 июня по поручению следователя органом дознания проведен обыск в помещении организации и изъятие первичной бухгалтерской документации. "В рамках расследования представители организации не задерживались", - проинформировали в СК.-0-