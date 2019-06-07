В Минске возбуждено три уголовных дела за кражу арендных электросамокатов

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичной милиции столкнулись с новым видом краж - злоумышленники стали воровать электросамокаты, принадлежащие кикшеринговой компании. Возбуждено три уголовных дела. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Сотрудник уголовного розыска ГУВД Тимур Дорошевич рассказал подробности несостоявшихся краж. В одном случае самокат утащили в подъезд и попытались вскрыть, перерезав провода. На выходе злоумышленников, их было двое, встретили сотрудники милиции. Во втором - нечистый на руку минчанин увез самокат к себе на дачу за 40 км от города. Он также перерезал провода, думая, что таким способом останется неуловимым, однако просчитался - GPS продолжает работать, даже если их целостность нарушена. Еще один злоумышленник принес самокат домой, но там он также находился недолго.

Всех фигурантов уголовных дел ожидает суд. "Помимо заслуженного наказания, они должны будут возместить причиненный кикшеринговой компании ущерб. А рыночная стоимость такого электросамоката немалая - около $500 без учета "умной" начинки", - отметил Тимур Дорошевич.

Недавно арендный самокат пыталась присвоить пенсионерка, решила, что он никому не нужен, и забрала для внука. "Сотрудники компании по GPS определили, что средство передвижения находится в жилом доме. Круг поиска сузил снимок, сделанный последним клиентом после окончания поездки, - на заднем плане виднелся подъезд", - добавили в ГУВД. Пенсионерка визита стражей правопорядка не ожидала, поскольку о таком сервисе, как кикшеринг, никогда не слышала. Сотрудники компании пожалели пенсионерку и не стали писать заявление в милицию.-0-