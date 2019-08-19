В Минске возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об опасности

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный (города Минска) районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по фактам заведомо ложных сообщений об опасности (ч.1 ст.340 УК), которые содержали информацию о минировании пяти гостиниц, железнодорожного вокзала и Национального аэропорта Минск. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале СК, информирует БЕЛТА.

Правоохранительные органы приняли меры по обеспечению безопасности людей: более 2 тыс. человек были эвакуированы. На места происшествий сегодня выбывали саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы. Ни на одном из объектов взрывных устройств не обнаружено. Работа гостиниц, железнодорожного вокзала и аэропорта возобновлена.

Сейчас проводятся неотложные следственные действия, совместно с сотрудниками милиции устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Кроме того, следователи в Могилеве, где размещается контакт-центр БелЖД, осмотрели рабочее место специалиста, получившего сообщение о минировании столичного железнодорожного вокзала.

С начала года Следственным комитетом возбуждено 35 уголовных дел о заведомо ложных сообщениях об опасности. При их расследовании установлены 14 человек, причастных к подобным сообщениям, а по шести уголовным делам уже вынесены обвинительные приговоры.

За заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена уголовная ответственность, которая наступает с 14 лет. Помимо этого возмещению подлежат средства, затраченные экстренными службами на проведение специальных действий и проверочных мероприятий.-0-

Фото из Telegram-канала СК