В Минске возбуждено уголовное дело по факту смертельного травмирования мужчины

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело по факту смертельного травмирования мужчины в Минске, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, днем 10 марта при проведении капитального ремонта здания неэксплуатируемого детского сада произошло обрушение бетонной части навеса. Козырек рухнул на строителей, выполнявших демонтажные работы. В результате случившегося 46-летний монтажник скончался на месте происшествия, а 43-летний электрогазосварщик был доставлен в минскую больницу и после оказания медицинской помощи отпущен.

Установлено, что пострадавшие работали по договору подряда и прошли соответствующее обучение и инструктаж по технике безопасности выполняемых ими работ.

На месте работала следственно-оперативная группа. Следователи совместно с представителями управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минску и Департамента государственной инспекции труда осмотрели место происшествия. Изъята документация по охране труда и технике безопасности. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Октябрьским (Минска) районным отделом Следственного комитета по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.303 (нарушение правил строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Следователи выясняют причины и условия, которые привели к смертельному травмированию.

В УСК по Минску напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения законодательства по охране труда, ведь именно это является залогом безопасного производственного процесса.-0-