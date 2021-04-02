В Минске возбуждено уголовное дело за распространение информации о частной жизни судьи

Фото из архива
2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Ленинского района Минска по заявлению судьи возбудила уголовное дело частного обвинения о незаконном распространении информации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.
"Участник чата Telegram-канала разместил в общем доступе сведения о персональных данных и частной жизни судьи без его согласия, которые составляют личную и семейную тайну. Это повлекло причинение вреда его правам и законным интересам", - отметили в прокуратуре.
Также уточняется, что эта информация стала доступна для прочтения неопределенному кругу людей.
Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовное дело в Ленинский (Минска) районный отдел Следственного комитета.-0-