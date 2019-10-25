25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске возле одного из бизнес-центров найдено тело мужчины с признаками падения с высоты. Такую информацию в своем Facebook разместила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

"Тело мужчины с признаками падения с высоты было обнаружено 25 октября около 15.20 возле одного из бизнес-центров столицы", - сообщила официальный представитель УСК. На месте происшествия работают следователи. "Следственно-оперативной группой проводится осмотр места происшествия, а также иные необходимые процессуальные действия", - добавила Екатерина Гарлинская.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-