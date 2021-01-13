В Минске возросло число хищений с использованием компьютерной техники

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске более чем в два раза возросло количество хищений с использованием компьютерной техники. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

На протяжении прошлого года в Минске росло число преступлений в сфере информационных технологий. Подавляющее большинство из них составляют хищения денег путем завладения реквизитами банковских карт. "За 12 месяцев прошлого года столичные подразделения возбудили 7517 уголовных дел по ст.212 УК (хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации). Для сравнения: за весь 2018 год в столице зарегистрировано всего 1374 подобных преступления, а за 2019-й - 2763", - рассказали в УСК.

В ряде случаев злоумышленники завладевали реквизитами банковских карт с помощью фишинговых страниц, имитирующих торговую площадку Kufar. Через мессенджеры с гражданами, разместившими на площадке объявление о продаже товаров, велась переписка. При общении потерпевшим предлагалось перейти по ссылке на фишинговую (поддельную) страницу, внешне схожую со страницей площадки Kufar, и ввести реквизиты своей карты якобы для отправки на их счет предоплаты. После ввода запрашиваемых данных продавец денег не получал, а с его банковской карты списывались деньги.

Только с июня по август прошлого года в столице возбуждено более 600 уголовных дел данной категории. Стоит отметить, что такие преступления фиксируются ежедневно.

В октябре 2020 года 34-летний мужчина на популярной торговой интернет-площадке разместил объявление о продаже микроволновой печи. Через мессенджер с ним связался потенциальный покупатель и сообщил, что хочет приобрести печь через Kufar-доставку, после чего переслал фишинговую ссылку. Перейдя по ссылке, минчанин заполнил реквизиты своей банковской карты, указал остаток на счете. Вместо пополнения баланса потерпевший лишился более Br980.

В сводках продолжают фигурировать уголовные дела, возбужденные по факту хищения денег лжесотрудниками банков. Злоумышленники звонят потерпевшим на мобильные телефоны, представляются работниками различных банков и под вымышленными предлогами выманивают реквизиты платежных карт и паспортные данные. В результате граждане лишаются сбережений.

В октябре 50-летнему минчанину поступил звонок с неизвестного абонентского номера. Девушка представилась работником банка и пояснила, что в настоящее время по карт-счету мужчины осуществляются несанкционированные операции. Чтобы отменить операцию, необходимо сообщить данные его банковской карты. Всю необходимую информацию потерпевший предоставил злоумышленнику, а после разговора обнаружил, что с карт-счета похищено более Br1 тыс. Аналогичная ситуация произошла с 66-летней минчанкой: в результате звонка лжесотрудника банковского учреждения она лишилась более чем Br10 тыс.

Следует помнить: хищение денежных средств с карт-счетов становится возможным только в случае передачи держателем карты ее реквизитов третьим лицам. Приведенные примеры не единичны, аналогичными способами злоумышленники похищают деньги сотен граждан, при этом суммы ущерба порой достигают особо крупных размеров.

В очередной раз следователи просят быть бдительными. При использовании торговой площадки Kufar совершайте все действия исключительно на самой платформе объявлений, не переходите по ссылкам, которые высылают неизвестные собеседники. Не предоставляйте третьим лицам сведения об учетной записи в интернет-банкинге и мобильном банкинге (логин, пароль, сенсорный ключ), никому ни под каким предлогом не передавайте реквизиты своих банковских карт, в том числе CVV-код. Если вам звонят с подобными просьбами, представляясь сотрудниками банка, прекратите данный разговор и при необходимости перезвоните в клиентскую службу вашего банка (номер указан на карте) для уточнения всех вопросов. Помните: сотрудник банка никогда не будет получать информацию у клиента о ее полных реквизитах, тем более посредством телефонного звонка. В случае утери платежной карты обратитесь в банк для ее блокировки.-0-