В Минске выясняются обстоятельства ДТП, в котором пострадал 9-летний мальчик

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске устанавливаются обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетнего, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Инцидент произошел утром 19 февраля вблизи дома №30 по улице Городецкой. 46-летняя женщина на автомобиле Jaguar наехала на 9-летнего мальчика, пересекавшего дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. После этого пострадавший оказался на встречной полосе движения, где 48-летний мужчина на Opel Astra повторно на него наехал.

Следователь, ГКСЭ и ГАИ осмотрели место происшествия, назначены необходимые экспертизы. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее причинение тяжких телесных повреждений).

Тех, кто располагает какими-либо сведениями о ДТП, просят сообщить по телефонам (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.-0-