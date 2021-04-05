В Минске выявили факты незаконной продажи электронных сигарет и алкоголя

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями Фрунзенского и Московского РУВД Минска выявили факты незаконной предпринимательской деятельности. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Во Фрунзенском районе Минска правоохранители изъяли у 18-летнего студента более 400 одноразовых электронных сигарет на сумму Br10 230", - рассказали в ГУВД.

Выяснилось, что в конце 2020 года минчанин приобрел оптовую партию парогенераторов на одной из торговых площадок в интернете и занимался перепродажей на территории Беларуси. Парень размещал объявления о продаже сигарет оптом и в розницу в различных социальных сетях. Так, в розницу одна единица товара продавалась за Br25, а оптом - за Br10.

У минчанина отсутствовали соответствующие документы, подтверждающие легальность приобретения, сертификаты качества, товарно-транспортные накладные, а на сигаретах - акцизные марки Республики Беларусь. Установлено, что данной деятельностью мужчина занимался без государственной регистрации.

С разницей в несколько дней сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Московского РУВД Минска изъяли у 26-летнего минчанина 81 л алкогольной продукции.

По информации оперативников, мужчина разместил объявление в интернете о продаже элитных алкогольных напитков. Не имея соответствующей регистрации и специального разрешения, молодой человек встретился с потенциальным покупателем и пытался реализовать ему алкоголь. Сотрудники милиции задержали гражданина с поличным в момент сделки. Как признался молодой человек, партию товара он приобрел через посредников в России с целью перепродажи. Общая сумма ущерба составила порядка Br3 тыс.

В отношении молодых людей составлены административные протоколы за незаконную предпринимательскую деятельность.-0-