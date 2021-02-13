В Минске выявили цех по изготовлению протестной атрибутики

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сотрудники ГУБОПиК МВД пресекли подпольное производство предметов с незарегистрированной символикой. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Деятельность организовали 51-летний минчанин и ранее судимый 29-летний гражданин России из Пскова, нелегально находящийся в Беларуси. Оба - работники частной типографии.

"Отрабатывая заказы юридических лиц для официального работодателя, после завершения смены дельцы окунались в теневой бизнес. Тайком используя техническую базу и расходные материалы организации, они штамповали бчб-флаги, маски, растяжки, наклейки и др. Затем эту продукцию забирали домой и снабжали ей участников несанкционированных мероприятий. Естественно, не бесплатно", - рассказала Ольга Чемоданова.

Как отметила пресс-секретарь, работа кипела не один месяц и ориентировалась на запросы покупателей: сначала это были логотипы "страна для жизни", на их смену пришли "диджеи перемен" и изображения стариков для соответствующих маршей. А по названиям районов и населенных пунктов на растяжках и флагах можно изучить географию Беларуси. Всего изъято более ста единиц такой продукции.

Также изъята компьютерная техника и рабочие записи с бухгалтерскими расчетами, лекалами, чертежами и размерами, данными покупателей. Сведениями о последних охотно делятся и сами задержанные.

Мероприятия по изобличению их противоправной деятельности продолжаются.-0-