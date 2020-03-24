В Минске выявлено около 150 закладок особо опасных психотропов

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Первомайского РУВД Минска задержали молодую пару, которая сбывала особо опасные психотропы MDMA и альфа-PVP. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

По оперативной информации, 19-летний минчанин вместе со своей 31-летней сожительницей на протяжении года занимались реализацией особо опасных психотропов. Проживая на съемной квартире, наркоторговцы приобретали крупные партии наркотика в одном из запрещенных интернет-магазинов, а после расфасовывали их на более мелкие дозы. Закладку наркотика для потенциальных покупателей минчане осуществляли вместе, преимущественно на территории лесных массивов столицы.

Фото ГУВД Мингорисполкома

Пару задержали с поличным. В их автомобиле и по месту жительства обнаружили и изъяли порядка 170 г альфа-PVP, около 90 таблеток MDMA, электронные весы, компьютерную технику, изоленту, фасовочные пакеты. В мобильном телефоне у задержанных были координаты тайников-закладок, из которых в последующем изъяли около 150 закладок с особо опасными психотропами. Известно, что 19-летний молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Материалы проверки переданы в Центральный (г.Минска) РОСК.-0-