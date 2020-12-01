В Минске вынесен приговор троим протестующим за насилие в отношении милиционеров

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске суд вынес приговор за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

В ведомстве 30 августа сообщили, что возле площади Независимости толпа людей набросилась на служебный автомобиль милиции и повредила его. Спецтранспорт и находившиеся в нем сотрудники обеспечивали охрану общественного порядка во время несанкционированных массовых мероприятий. С помощью подручных предметов злоумышленники разбили лобовое стекло, а также повредили боковые части машины. По данному факту было возбуждено уголовное дело, задержаны трое подозреваемых 27, 34 и 42 лет.

Суд Ленинского района Минска признал мужчин виновными в насилии и угрозе его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел.

Обвиняемым назначили наказание в виде лишения свободы (двоим по 5 лет, одному 4 года), а также обязали их возместить моральный вред на общую сумму Br15 тыс. По ходатайству сотрудников ОМОНа деньги будут перечислены в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии для оказания необходимой помощи пациентам.-0-