28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске вынесли обвинительные приговоры за оскорбление Президента и прокурора, сообщает БЕЛТА.

В первом случае обвиняемый 1993 года рождения признан виновным в публичном оскорблении Президента и приговорен к 2 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Как пояснили в пресс-службе Мингорсуда, молодой человек 27 октября 2020 года, руководствуясь низменными побуждениями, в общедоступном канале Telegram опубликовал под размещенной видеозаписью выступления Президента оскорбительное высказывание. В нем была негативная оценка главы государства, выраженная в ненормативной форме. Обвиняемый вину признал полностью.

Еще один обвинительный приговор вынесен 45-летнему жителю Минска, которому инкриминировали публичное оскорбление прокурорского работника. По материалам дела, мужчина с 4 декабря 2020 года по 20 февраля 2021-го при помощи мобильного телефона в одном из Telegram-каналов оставил под публикацией с фото прокурорского работника оскорбляющий, а также унижающий его честь и достоинство комментарий. Суд Заводского района Минска признал обвиняемого виновным. Он приговорен к 3 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Оба приговора суда еще могут быть обжалованы и опротестованы в апелляционном порядке.-0-