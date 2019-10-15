В Минске вынесли приговор 37 фигурантам дела о распространении наркотиков

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской суд вынес приговор по масштабному уголовному делу о распространении наркотиков. Такая информация прозвучала в эфире телеканала "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

На скамье подсудимых было 37 человек. Они подозревались в распространении наркотиков в Беларуси, в том числе и в крупном размере. Большинство фигурантов совершали преступления в составе организованных групп и действовали через интернет, используя различные способы шифрования и конспирации, к примеру, бесконтактный путь распространения наркотиков. Во время расследования изъято более 7 кг наркотических и психотропных веществ. Каждый из участников выполнял свою роль: закладчика, курьера или оптовика.

В итоге обвиняемые получили различные сроки - от так называемой домашней химии до 15 лет лишения свободы. Двоих отпустили из-под стражи.-0-