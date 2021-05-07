В Минске вынесли приговор четырем участникам и администраторам Telegram-канала "Армия с народом"

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении четырех участников и администраторов Telegram-канала "Армия с народом" и одного участника незарегистрированного объединения "Народная Грамада", сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

Обвиняемым инкриминированы приготовление к участию в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти, а также обучение других людей этим действиям. "Кроме того, доверенному лицу Статкевича Н.В. С. инкриминировано воспрепятствование по предварительному сговору с Тихановским С.Л. работе Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов", - сообщает Генпрокуратура.

Во время судебного заседания обвиняемые свою вину не признали.

С учетом представленных гособвинителем доказательств Минский областной суд вынес обвинительный приговор. Обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 лет 6 месяцев до 5 лет 6 месяцев. При этом указанному доверенному лицу в совокупности с преступлением, предусмотренным ч.2 ст.191 УК, назначено окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-