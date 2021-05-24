В Минске вынесли приговор двум обвиняемым по делу о мошенничестве с недвижимостью

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Минска вынес приговор двум мужчинам по уголовному делу о мошенничестве в сфере недвижимости, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Двое жителей города Минска и Минского района, обладая определенными познаниями в сфере осуществления сделок с недвижимостью, разработали преступный план по завладению недвижимым имуществом граждан. Преступные действия совершены с весны по июль 2010 года, а также с июня по июль 2015 года, потерпевшими признаны два человека.

Фигуранты искали людей, ведущих асоциальный образ жизни, склонных к злоупотреблению спиртными напитками, в собственности либо владении которых были квартиры в Минске. Так они познакомились с двумя потерпевшими, а затем, предоставляя алкогольные напитки, продукты питания и передавая незначительные суммы денег, установили с ними доверительные отношения и склонили к продаже квартир на крайне невыгодных для них условиях.

Реализуя свой преступный умысел, обвиняемые организовали удостоверение заведомо фиктивных договоров купли-продажи с потерпевшими, по которым те якобы продали обвиняемым принадлежащие им квартиры в Минске. Для маскировки своих преступных намерений и создания видимости исполнения обязательств обвиняемые открывали сберегательные счета на имя потерпевших и вносили на них суммы денег, значительно отличающиеся от рыночной стоимости объекта. Для потерпевших фигуранты приобрели доли в квартирах, принадлежащих другим людям, находящихся на территории Минской области и имеющих ухудшенные условия проживания. Квартиры фигурантов они продали, деньгами распорядились по своему усмотрению.

Судом обвиняемые признаны виновными в мошенничестве, совершенном повторно, группой лиц, в особо крупном размере, и приговорены к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии усиленного режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-