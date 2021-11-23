В Минске вынесли приговор мужчине за ДТП, в котором пострадала его дочь

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Ленинского района Минска вынес приговор мужчине, по вине которого в ДТП пострадала его малолетняя дочь, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

В суде доказали, что обвиняемый 9 июня, управляя технически исправным автомобилем, перевозил на переднем сидении свою малолетнюю дочь без детского удерживающего устройства. Девочка не была пристегнута ремнем безопасности.

Проезжая вблизи домов на пересечении Игуменского тракта и улицы Я.Лучины в Минске, мужчина наехал на автомобиль, который стоял на запрещающий сигнал светофора перед тем, как повернуть налево на улицу Я.Лучины.

В результате дорожно-транспортного происшествия и неосторожных действий водителя девочка получила тяжкие телесные повреждения.

В суде мужчина вину признал в полном объеме.

Суд приговорил его к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-