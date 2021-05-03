3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске вынесли приговоры еще двум участникам массовых беспорядков, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Перед судом Советского района Минска предстал мужчина, который 13 сентября 2020 года участвовал в несанкционированном массовом мероприятии в столице. Вместе с другими людьми он шел по проезжей части по улицам Кальварийской, Притыцкого и переулку Тихому. Толпа блокировала и преграждала путь транспортным средствам и препятствовала нормальной работе организаций и предприятий.

В тот же день, как отметили в пресс-службе суда, мужчина применил насилие в отношении сотрудника ОВД - командира взвода ОМОН ГУВД Мингорисполкома, который был при исполнении служебных обязанностей. Он схватил потерпевшего за куртку и не менее трех раз ударил в спину. Кроме того, обвиняемый угрожал насилием четырем сотрудникам ОМОН, которые были в автомобиле, и не менее двух раз ударил ногой по его боковой двери.

Сообщается также, что фигурант применил насилие в отношении еще трех милиционеров ОМОН. Более того, у одного из них он пытался похитить бесствольный пистолет и патроны травматического и светозвукового действия. Затем обвиняемый хотел скрыться с места преступления, однако был задержан.

По совокупности преступлений окончательно мужчине назначено 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. В пользу шести потерпевших взыскана материальная компенсация морального вреда в сумме Br1 тыс. каждому, а в пользу потерпевшего, у которого пытался похитить пистолет, - Br3 тыс.

Дело второго фигуранта - молодого человека 2002 года рождения - рассматривал суд Первомайского района Минска. Установлено, что обвиняемый 4 октября 2020 года выкрикивал в рупор лозунги, шел в составе толпы, участвовавшей в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, блокировал и преграждал путь транспорту. В частности, на ул.Скрыганова он лег на проезжую часть дороги, из-за чего остановилось движение городского пассажирского транспорта КТУП "Минсктранс". В суде молодой человек вину признал частично.

Судом фигурант приговорен к 2 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

В обоих случаях за КТУП "Минсктранс" признано право на удовлетворение иска о взыскании имущественного вреда, причиненного преступлением, вопрос о его размерах передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Приговоры еще могут быть обжалованы и опротестованы в апелляционном порядке.-0-