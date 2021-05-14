В Минске вынесли приговоры мужчине и девушке за разрисованное здание подстанции

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Партизанского района Минска вынес обвинительные приговоры мужчине и девушке, которые разрисовали здание трансформаторной подстанции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Фигуранты 6 февраля ночью, находясь вблизи одного из домов по улице Стахановской в Минске, нанесли на фасад здания трансформаторной подстанции краской изображения общественно-политического содержания. Эти действия причинили РУП "Минскэнерго" имущественный вред, отмечали в прокуратуре города Минска.

При этом уточнялось, что обвиняемые свою вину не признали, однако не отрицали тот факт, что с использованием баллончиков с краской разрисовали фасад подстанции. При этом мужчина в тот момент был в состоянии алкогольного опьянения. Причиненный противоправными действиями ущерб возмещен в полном объеме.

В ходе предварительного расследования к 37-летнему фигуранту применили в качестве меры пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении. Однако обвиняемый нарушил ее условия и скрылся от органа уголовного преследования. Впоследствии его задержали на территории России и передали Беларуси, после чего заключили под стражу. К девушке до суда применили меру пресечения в виде личного поручительства.

В итоге оба фигуранта признаны виновными в злостном хулиганстве. Мужчина приговорен к 3 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, девушка - также к ограничению свободы, но без направления в исправительное учреждение открытого типа. Срок назначенного ей наказания - 1 год 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-