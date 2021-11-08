В Минске за 10 месяцев на ул.Зыбицкой зарегистрировано 97 преступлений

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 10 месяцев на ул.Зыбицкой в Минске зарегистрировано 97 преступлений, 63 из которых - кражи. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Чаще всего похищаются смартфоны, верхняя одежда, сумки, которые минчане и гости столицы забывают или беспечно оставляют без присмотра на барных стойках или у столиков.

Около четверти от общего количества составили преступления против личности: это хулиганства, причинение телесных повреждений разной степени тяжести, мошенничество. Значительная часть как преступников, так и потерпевших находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

"Отдыхающим настоятельно рекомендуется быть внимательнее и не оставлять свои вещи без присмотра, в случае совершения преступления - незамедлительно обращаться в милицию", - добавили в ГУВД.-0-