В Минске за 2020 год в ДТП погиб 31 человек

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 2020 год на территории Минска произошло 590 дорожно-транспортных происшествий, в которых 628 человек получили ранения различной степени тяжести и 31 человек погиб. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор по АиП ОГАИ Октябрьского РУВД Минска Виктория Царук.

За год совершено 243 наезда, в результате которых 240 человек ранены, 17 - погибли. 79 ДТП случилось по вине самих пешеходов, в результате которых 73 человека травмированы и 10 - погибли. В числе этих ДТП 26 наездов совершено из-за нетрезвого состояния пешеходов, в которых 24 человек ранены и 6 погибли.

Самыми распространенными нарушениями пешеходов являются: переход в неустановленном месте (49 ДТП, 8 человек погибли, 42 - травмированы); переход на запрещающий сигнал светофора (21 ДТП, 23 - ранены); выход из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия (8 ДТП, 1 человек погиб, 7 - травмированы).

Основные причины ДТП, совершенных по вине водителей являются: нарушение правил проезда пешеходных переходов (137 ДТП, 2 человек погибли, 141 - травмированы); неправильный выбор скорости (80 ДТП, 10 человек погибли, 91 - ранен); нарушение правил маневрирования (65 ДТП, 4 человека погибли, 67 - травмированы); несоблюдение дистанции (49 ДТП, 2 человека погибли, 53 - ранены).

29 января по всей стране пройдет первый в этом году Единый день безопасности дорожного движения, направленный на пропаганду соблюдения правил дорожного движения всеми участниками дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактические мероприятия в организациях, на предприятиях, в учебных учреждениях с целью информирования, разъяснения и напоминания правил безопасного поведения на дороге. Основное внимание будет уделено опасностям, которые подстерегают всех участников дорожного движения в зимний период из-за ухудшения погодных условий, такими как дождь, гололед, туман, снегопад, перепад температур.

Водителям будут даны рекомендации и советы, как управлять автомобилем на скользких дорогах, по правилам перестроения, обгона, остановки и стоянки. Пешеходам напомнят о правилах перехода проезжей части, обязательного использования световозвращающих элементов в темное время суток, особое внимание будет уделено разъяснению самым юным участникам дорожного движения правил безопасного поведения на дорогах в условиях недостаточной видимости, при гололеде, при переходе проезжей части с лыжами, санками, коньками. Отдельно стражи порядка остановятся на правилах, которые необходимо соблюдать при катании на горках с использованием тюбингов. Ведь тюбинги способны развивать достаточно большую скорость и даже закручиваться вокруг своей оси. При этом они практически неуправляемы. Поэтому чтобы отдых был приятным и безопасным, необходимо соблюдать определенные правила.

"Для того чтобы на наших дорогах был порядок, каждый участник дорожного движения должен вносить свой вклад. Соблюдение правил дорожного движения, понимание основ безопасного поведения и уважение к ним, культура на дороге, взаимоуважение - главные составляющие безопасности на дорогах", - добавили в ГАИ.-0-